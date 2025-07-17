Соседов заявил, что Басков уже давно никакой не золотой голос России

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению музыкального критика, исполнитель хита «Натуральный блондин» утратил статус золотого голоса России.

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов подверг народного артиста Николая Баскова резкой критике, заявив, что у последнего не осталось ни голоса, ни внешности. По его словам, исполнитель поет под фонограмму. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

«Там разве остался голос? Там разве осталась внешность? Вы посмотрите на него, какой он артист? Поет под фонограмму, золотым голосом его точно сейчас не назовешь. И в целом я бы ему посоветовал первым закрыть рот, потому что слушать голос Баскова, а уж тем более его пение, отнюдь не приятно», — отметил критик.

Также Соседов заявил, что Басков за последнее время не выпустил ни одного хита. Он исполняет лишь старый репертуар, который, по его словам, уже никому не нужен.

«Басков поет старый репертуар, который уже никто не слушает. А чтобы омолодить аудиторию, он постоянно лезет к этим несчастным блогерам. Мне очень жаль этих детей, которым приходится как-либо коммуницировать с Басковым», — заявил Соседов.

Музыкальный критик добавил, что не хочет больше обсуждать Баскова, поскольку для него он не имеет никакого авторитета.

Конфликт между Басковым и Соседовым начался после того, как народный артист РФ предложил критику не мешать его творческой деятельности, прекратив провокации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Соседов посоветовал своей коллеге, телеведущей Лере Кудрявцевой, развестись с мужем Игорем Макаровым.