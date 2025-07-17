Совершивший прыжок из стратосферы Баумгартнер погиб, упав на параплане в бассейн
Прыгнувший из стратосферы экстремал Баумгартнер погиб после падения в бассейн
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON
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В результате инцидента пострадала также женщина, проходившая мимо.
В Австрии парашютист Феликс Баумгартнер погиб на 57-м году жизни во время полета на параплане в Италии. Об этом сообщило издание Kurier. Баумгартнер стал всемирно известен после прыжка из стратосферы в 2012 году.
По информации спасательных служб, во время полета Баумгартнер почувствовал себя плохо. Он потерял управление парапланом, из-за чего тот рухнул в бассейн одного из отелей курортного города Порто-Сант-Эльпидио в провинции Марке.
«Он скончался на месте. Во время падения он сбил сотрудницу отеля, которая была доставлена в больницу с травмой шеи», — уточняет издание.
Некоторые источники утверждают, что на момент приземления Баумгартнер уже был мертв. Предположительная причина смерти — остановка сердца.
Феликс Баумгартнер совершил прыжок из стратосферы в 2012 году в рамках проекта Red Bull Stratos. На специально оборудованном гелиевом аэростате он поднялся в герметичной капсуле на высоту 39 километров над землей. Это происходило в пустыне в штате Нью-Мексико. Подъем занял три часа, экипировку и скафандр для парашютиста разрабатывали инженеры NASA.
Свободное падение с такой высоты длилось четыре минуты 19 секунд. Баумгартнер стал первым в истории человеком, который разогнался до скорости, превышающей скорость звука.
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