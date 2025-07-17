Виктория Боня месяц жила в московском метро: «Садилась на кольцевую и там спала»

Фото, видео: Сергей Савостьянов/ТАСС; Telegram/Виктория Боня/v_bonya; 5-tv.ru

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Денег не было даже на проезд, телеведущую пускали бесплатно.

Телеведущая Виктория Боня в молодости месяц жила в московском метро. Об этом она рассказала в личном блоге.

Боня никогда не скрывала, что переезд в столицу стоил ей больших усилий. Первые месяцы жизни в Москве стали настоящим испытанием: звезда не могла позволить себе даже оплатить интернет.

«У меня не было (богатого. — Прим. ред.) папы, не было денег в кармане. Но я все равно сделала тот самый важный шаг в своей жизни, который перевернул ее на 180 градусов», — поделилась Виктория.

Однако суровые условия не заставили Боню усомниться в правильности своего решения. Когда в 1996 году телеведущая вместе со своей матерью и сестрой переехали в столицу, им было негде жить. Со временем у близких Виктории ситуация наладилась: сестра нашла мужчину, а мама — крышу над головой.

«А я скиталась и ночевала в метро. Именно в метро „Кузнецкий мост“ я заходила. С болью и горечью сейчас смотрю. Здесь был бар, назывался „Голодная утка“. И я ходила туда, потому что меня бесплатно пускали, хотя вход был платный. Тусила там до шести утра. А в шесть утра заходила в метро, садилась на кольцевую и там спала», — поделилась Боня.

По словам телеведущей, она была вынуждена жить так целый месяц. Она добавила, что денег не было в том числе и на проезд в метро. Однако мир не без добрых людей — Боню всегда пускали.

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