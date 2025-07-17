Два теплохода столкнулись в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; Telegram/Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/sztproc; 5-tv.ru

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Авария на воде произошла минувшей ночью после разводки мостов.

Два теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге, по факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 17 июля после разводки мостов: не смогли разойтись теплоходы «Фиеста» и «Нева-5». В результате удара у одного из судов — «Нева-5» — было повреждено стекло. К счастью, обошлось без пострадавших и разлива нефтепродуктов.

Петербургская транспортная прокуратура проверяет соблюдение норм безопасности при эксплуатации водного транспорта. Все обстоятельства инцидента уточняются.

Несколькими днями ранее два других наполненных пассажирами теплохода столкнулись на реке Фонтанка в Петербурге — «Меркурий 5» и «Кронверк». Сообщалось, что в результате инцидента пострадал ребенок. К счастью, травма незначительная.