На концерте Coldplay случайно раскрыли измену главы IT-компании Astronomer

Фото: www.globallookpress.com/Adam Ihse

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Пока Энди Байрон находился в объятиях любовницы, дома его ждали жена и двое детей.

На концерте Coldplay в американском Бостоне случился неожиданный скандал: генеральный директор IT-компании Astronomer Энди Байрон был случайно пойман в объятиях HR-сотрудницы Кристин Кэбот прямо на глазах у тысяч фанатов. При этом дома мужчину ждали жена и двое детей — правда, о происходящем они, судя по всему, не подозревали.

Кадры с концерта, которые 17 июля опубликовала газета The Sun, мгновенно стали вирусными. На них видно, как Байрон нежно обнимает Кэбот, но заметив, что на них направлена камера, которая выводилась на экран на сцене, пытается скрыться за барьером. Девушка же в это время, явно ошарашенная, прячет лицо руками.

«Либо у них интрижка, либо они очень застенчивы», — с иронией прокомментировал вокалист Coldplay Крис Мартин, добавляя драматизма моменту.

Видео быстро распространилось в соцсетях, вызвав бурю обсуждений: тысячи пользователей в X (бывшем Twitter) и TikTok обвиняют Байрона в предательстве и выражают сочувствие его жене.