Умерла исполнительница хита «Pretty Little Babу» Конни Фрэнсис

Эта песня остается популярной среди молодежи и в наши дни.

Известная американская певица Конни Фрэнсис, которая приобрела популярность в 1960-х благодаря хитам «Pretty Little Baby», «Lipstick on Your Collar» и «Who’s Sorry Now?», умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на ее агента Рона Робертса.

«С тяжелым сердцем и чувством глубокой печали я сообщаю вам о кончине минувшей ночью моей дорогой подруги Конни Фрэнсис», — написал он.

Ранее, 2 июля, сама певица сообщила в соцсети о госпитализации из-за сильных болей, из-за которых ей пришлось отменить концерты в начале месяца.

Конни Фрэнсис была одной из самых известных исполнительниц среди американской молодежи в эпоху 1960-х. При этом ее песня «Pretty Little Baby» 1962 года снова стала популярной в наши дни среди молодежи — ее фрагменты массово используют в соцсетях для создания коротких видео.

