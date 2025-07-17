«Я не приводила их умирать»: почему россиянка с двумя детьми ушла жить в пещеру в Индии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Женщина уверяет, что у ее наследниц было все самое лучшее — хорошее место для сна и питание.

Россиянка Нина Кутина, которую обнаружили с двумя дочерями в пещере в индийском штате Карнатака, опровергла сообщения о том, что ее семье угрожала опасность. По словам женщины, дети были обеспечены всем необходимым и чувствовали себя счастливыми.

«Много лживой информации. У нас большой опыт пребывания на природе, в джунглях. И мы не умирали. И я не приводила своих детей, своих дочерей умирать в джунглях. Они не чувствовали себя плохо», — сказала Кутина на видео, предоставленном агентством ANI.

По ее словам, дети были очень счастливы — они рисовали, лепили из глины, купались в водопаде, у них было «хорошее место для сна и питание». По мнению женщины, у ее детей — все самое лучшее.

Ранее индийские СМИ сообщали, что Кутина устроила в пещере духовное пристанище: установила идол, занималась медитацией и молитвами. Однако сама женщина опровергла духовные мотивы уединения, объяснив, что ее семья просто стремится быть ближе к природе.

«Мы просто любим природу, потому что она дает нам здоровье. Она дает нам возможность ходить без обуви по земле и мыться в водопаде, а это очень ценно. Это не то же самое, что жить в доме. Это причина», — подчеркнула она.

Сейчас Нина Кутина и ее дочери четырех и шести лет находятся под контролем местных властей, и в ближайшее время их планируют депортировать в Россию. После возвращения на родину Кутина намерена продолжить путешествовать.