Фото, видео: 5-tv.ru

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Местные вспоминают, как им приходилось прятаться в подвалах под обстрелами украинских националистов.

Жителям Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) приходилось скрываться в подвалах во время обстрелов, когда населенный пункт находился под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила местная жительница Тамара Константиновна в беседе с корреспондентом «Известий» Евгением Быковским.

«Это был ужас. В подвале сидели», — вспоминает она.

По данным корреспондента, сейчас в Курахово проживает около тысячи человек. В городе восстановлено автобусное сообщение с Донецком, вновь работают продуктовые магазины, выездная торговля и магазин одежды.

«Уже все напоминает о том, что здесь Россия. Люди получают российские пенсии, паспорта выдаются в течение одной недели, на центральной площади также висит флаг России. Мирная жизнь сюда возвращается — здесь уже нет обстрелов», — отметил Быковский.

Он рассказал, что украинские формирования размещались в гражданской инфраструктуре, включая Кураховскую городскую больницу.

«Прямо по середине больницы, в одном из кабинетов, железная бронированная дверь с надписью: «Место хранения оружия», — рассказал корреспондент.

Курахово полностью перешло под контроль российских войск 6 января 2025 года. Как сообщало Минобороны РФ, за годы контроля киевским режимом город был превращен в серьезно укрепленный район с разветвленной системой огневых точек и подземных сооружений.