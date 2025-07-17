Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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В разделе будут размещать материалы проектов и программ, которые реализуются этой организацией. Там же можно будет зарегистрироваться для участия в них.

Президент России Владимир Путин распорядился создать на портале «Госуслуги» специальный раздел, посвященный проектам и программам АНО «Россия — страна возможностей». Соответствующее поручение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, правительство РФ совместно с одноименной автономной некоммерческой организацией должно интегрировать новый раздел в федеральную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В новом разделе пользователи смогут ознакомиться с актуальными инициативами платформы, а также зарегистрироваться для участия в конкурсах, форумах и других мероприятиях.

Первый доклад о реализации поручения должен быть подготовлен к 1 декабря 2025 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин подписал закон о запуске национального мессенджера. Это приложение подразумевает цифровой сервис, сочетающий функции общения и взаимодействия с государственными и муниципальными структурами.