Удар «Урагана»! Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Артиллеристы уничтожили склады боеприпасов, технику и живую силу ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли массированный удар по скоплению живой силы ВСУ в районе населенного пункта Воскресенка в ДНР. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

На основе данных разведки расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» выпустили полный боекомплект — 16 реактивных снарядов по 220 килограммов каждый.

Удар привел к уничтожению свыше 50 боевиков, а также к разрушению складов, инженерных сооружений и дестабилизации логистики противника на данном участке.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.