Су-34 уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Удар был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил точечным ударом с воздуха пункт управления беспилотниками ВСУ. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар был нанесен по заранее разведанным координатам с использованием высокоточных авиабомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), что обеспечило максимальную точность попадания.

После получения подтверждения от разведки об уничтожении цели, экипаж вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.