Захарова: власти Германии показывают, что в НАТО озверели

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Официальный представитель МИД назвала заявления немецкого министра обороны признаком агрессии и опасного милитаризма.

Власти Германии проявляют агрессивный настрой в адрес России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она прокомментировала слова главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса в беседе с газетой Financial Times о готовности немецких военнослужащих убивать российских солдат в случае вооруженного конфликта с одной из стран НАТО. По словам Захаровой, глава ведомства своей риторикой подтвердил «озверевший» подход Берлина к Москве.

Российский дипломат задала риторический вопрос: «На кого из членов НАТО Россия собиралась или собирается нападать?». Она напомнила, что именно государства альянса ранее нападали на Россию, а Москва неоднократно заявляла о нежелании вести агрессию против его государств.

Ранее в Кремле на заявления Писториуса уже отреагировали резко. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Германия вновь становится опасной, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров усомнился в мирных намерениях немецкого руководства, заявив о попытках милитаризации страны и подготовке Европы к войне с Россией.

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал Писториуса «нацистом», подчеркнув, что его высказывания противоречат законам Германии и подталкивают страну к конфликту.