Путин: Юрий Кара был талантливым и творчески смелым человеком

Фото: Елена Никитченко/ТАСС

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Глава государства отметил, что режиссера отличало умение создавать великолепные творческие ансамбли.

При жизни Юрий Кара был талантливым и творческим человеком, который создавал великолепные ансамбли. Так о нем отозвался президент РФ Владимир Путин.

«Ушел из жизни выдающийся режиссер и сценарист, один из признанных корифеев отечественного кинематографа», — говорится в сообщении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также отметил самобытный талант и творческую смелость режиссера, а также его уникальное умение — создавать актерские ансамбли. Путин добавил, что работы режиссера навсегда останутся в сердцах его родных и близких.

Юрий Кара умер на 71-м году жизни 17 июля. Наиболее известные работы режиссера — «Мастер и Маргарита», «Завтра была война» и «Воры в законе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Олешко назвал Юрия Кару символом настоящего кинематографа. Кара был не просто профессионалом своего дела. Он также был человеком редкой жизнелюбивости, таланта и принципиальности. Олешко добавил, что работа с Карой была для него настоящим счастьем.