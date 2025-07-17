«Евгения — наш герой»: митинг в поддержку главы Гагаузии прошел в Кишиневе
Митинг в поддержку главы Гагаузии Гуцул прошел в Кишиневе
Фото, видео: © РИА Новости/Родион Прока; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Правоохранительные органы останавливали и досматривали автомобили, направляющиеся в сторону столицы Молдавии.
В Кишиневе прошел митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. Выступить в защиту башкана к зданию Апелляционной палаты пришли соратники по блоку «Победа» и неравнодушные граждане. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.
Мотивом для организации акции стало отклонение протеста адвокатов Гуцул по поводу незаконности ее домашнего ареста.
«Евгения — наш герой! Евгения — наш башкан! Мы с тобой!» — так встречали митингующие Гуцул.
Правоохранительные органы останавливали и досматривали автомобили, направляющиеся в сторону столицы Молдавии. Несмотря на то, что к месту сбора дошли не все, у здания собралось достаточно граждан с активной жизненной позицией. Евгения вышла к протестующим и высказала, что правда на их стороне несмотря на полицейский произвол.
Однако решение о продлении ареста остается в силе. По основному делу Гуцул приговор будет оглашен 5 августа. Главу Гагаузии обвиняют якобы в нарушении в ходе финансирования партии «Шор», в том числе во время избирательной кампании в 2023 году.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд над главой Гагаузии — пример беспредела властей Молдавии. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.