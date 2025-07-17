Фото, видео: © РИА Новости/Родион Прока; 5-tv.ru

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Правоохранительные органы останавливали и досматривали автомобили, направляющиеся в сторону столицы Молдавии.

В Кишиневе прошел митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. Выступить в защиту башкана к зданию Апелляционной палаты пришли соратники по блоку «Победа» и неравнодушные граждане. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Мотивом для организации акции стало отклонение протеста адвокатов Гуцул по поводу незаконности ее домашнего ареста.

«Евгения — наш герой! Евгения — наш башкан! Мы с тобой!» — так встречали митингующие Гуцул.

Правоохранительные органы останавливали и досматривали автомобили, направляющиеся в сторону столицы Молдавии. Несмотря на то, что к месту сбора дошли не все, у здания собралось достаточно граждан с активной жизненной позицией. Евгения вышла к протестующим и высказала, что правда на их стороне несмотря на полицейский произвол.

Однако решение о продлении ареста остается в силе. По основному делу Гуцул приговор будет оглашен 5 августа. Главу Гагаузии обвиняют якобы в нарушении в ходе финансирования партии «Шор», в том числе во время избирательной кампании в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд над главой Гагаузии — пример беспредела властей Молдавии. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.