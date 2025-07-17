Telegram приступил к созданию представительства в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Госдума по-прежнему настороженно относится к действиям мессенджера.

Мессенджер Telegram начал процесс создания собственного представительства в России. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Новый шаг компании связан с необходимостью соблюдения так называемого закона «о приземлении», который вступил в силу в январе 2022 года и распространяется на зарубежные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки. Теперь такие компании обязаны открывать в России официальное юридическое лицо, чтобы взаимодействовать с государственными органами.

В июне во время Петербургского международного экономического форума первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отмечал, что Telegram ранее не спешил исполнять требования законодательства и медлил с открытием офиса в стране. В частности, представители Госдумы подчеркивали, что Telegram должен выполнять российские законы наравне с другими иностранными компаниями.

На сайте Роскомнадзора отмечается, что создание представительства пока находится на стадии согласований. Тем не менее, появление информации о таком процессе эксперты расценили как важный сигнал о намерении компании работать официально и легально в российском правовом поле.

Закон «о приземлении» был принят для того, чтобы усилить контроль и обеспечить защиту данных российских пользователей, а также упростить государственным структурам коммуникацию с администрациями зарубежных сервисов. Теперь Роскомнадзор может напрямую обращаться к официальному представительству, что открывает новые возможности для регулирования цифровых платформ.