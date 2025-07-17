Россия открыта для сотрудничества в космосе

Фото: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Москва призывает к мирному и равноправному освоению орбиты.

Россия готова развивать международное сотрудничество в сфере космических исследований и технологий. Об этом 17 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Москва стремится продолжать традиции отечественной космонавтики и взаимодействовать со всеми заинтересованными странами на основе взаимоуважения и открытости.

Захарова подчеркнула, что Россия не поддерживает политику закрытых альянсов и исключительных стандартов в космической деятельности. В приоритете остается развитие равноправных партнерств, нацеленных на общее благо и научный прогресс.

«Мы выступаем за конструктивный диалог и обмен опытом», — отметила дипломат.

При этом ключевым условием для любых международных проектов на орбите, по мнению МИД РФ, должно быть сохранение космоса исключительно мирным пространством. Россия последовательно выступает против милитаризации космоса и намерена добиваться запрета на размещение любого вида оружия за пределами Земли.

Напомним, ранее президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил, что научное сотрудничество России и Китая активно развивается. В частности, страны подписали соглашения о совместной работе в атомной отрасли и исследовании Луны и дальнего космоса.

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