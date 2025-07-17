Захарова: происходит насильная милитаризация Молдавии со стороны стран ЕС и НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Депутат Верховного совета ПМР сказал, что у альянса «несомненно» есть план атаки Приднестровья.

На данный момент происходит насильная милитаризация Молдавии со стороны стран Европейского союза и НАТО. Об сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление депутата Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрея Сафонова.

Он заявил, что у НАТО «несомненно» есть план атаки Приднестровья. Но намерение может быть не реализовано, потому что страны Запада имеют в запасе другой сценарий для развития событий на ПМР. По его словам, он заключается в принципе «окружить и заставить сдаться».

«Мы уже не раз говорили, собственно, о ползучей милитаризации, насильной милитаризации Молдовы, в осуществлении которой НАТО, наряду с Европейским союзом, играет определяющую роль», — поделилась Захарова.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Помельников уточнил о планах России на поддержку Приднестровья в случае ухудшения ситуации в республике. Захарова отметила, что власти РФ готовы поддержать ПМР, если страны Запада проявят к ней агрессию.

«Хочу подтвердить, что в Москве, внимательно наблюдая за развитием ситуации вокруг Приднестровья, готовы надлежащим образом отреагировать на любой, в том числе самый неблагополучный, неблагоприятный сценарий», — подчеркнула она.

Официальный представитель МИД сказала, что правительство Молдавии заверяло о настрое властей найти мирные развязки конфликта в Приднестровье. Однако, как уточняет Захарова, этой позиции они не придерживаются.

«Но факты-то говорят о другом. А именно — о наращивании Молдавией с помощью западных кураторов возможности для силового решения приднестровской проблемы. Одновременно ведь взят курс и на экономическое удушение Приднестровья. Мы тоже (это. — Прим. ред.) видим», — уточнила Захарова.

По ее словам, предпринимать шаги для всеобъемлющего и устойчивого приднестровского урегулирования допустимо лишь в условиях обеспечения мира на Днестре. Как уточнила Захарова, что именно к этому и стремятся российские миротворцы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что силы «коалиции желающих» на Украине станут легитимными целями. Такое мнение высказала Мария Захарова.