Захарова: силы «коалиции желающих» на Украине станут легитимными целям

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Москва предостерегает от размещения иностранных войск в зоне конфликта.

Россия будет рассматривать силы «коалиции желающих», присутствующие на территории Украины, как законные военные цели. Об этом 17 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы будем рассматривать так называемые многонациональные силы в качестве законных военных целей», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, участие иностранных военных формирований, независимо от флага, под которым они действуют, недопустимо и может трактоваться как попытка интервенции.

Захарова также напомнила, что российская сторона неоднократно озвучивала свою позицию: любые военные контингенты на Украине со стороны третьих стран воспринимаются как угроза национальной безопасности. Она подчеркнула: размещение таких сил нарушает международную стабильность.

Ранее, 11 июля, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что появление иностранного контингента на Украине приравнивается к вступлению страны в НАТО — что, по его словам, Россия допустить не может.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Песков раскрыл повестку третьего раунда переговоров с Украиной.