Самокаты-бунтари: почему кикшеринговые компании игнорируют ограничения скорости

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Одна из версий — программное обеспечение и настройка, которая может занять несколько лет.

В Петербурге с начала июля кикшерингу ограничили скорость передвижения. Но многие компании требования игнорируют. По Петроградке до сих пор можно промчаться со скоростью 20 километров в час — в два раза быстрее, чем положено. Корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов провел эксперимент и выяснил, почему новые правила не работают.

Кадров столкновений электросамокатов с пешеходами — множество. Буквально вчера на проспекте Энгельса сбили пенсионерку, та оказалась в больнице с осколочным переломом со смещением. Мы решили провести эксперимент: как соблюдается прокатными компаниями запрет на превышение скорости.

Взяли самокаты трех популярных брендов. «МТС Юрент» по городским тротуарам без проблем ехал до 25 километров в час. «Вуш» также выдавал свою максимальную скорость. И только «Яндекс» хоть чуть-чуть, но притормаживал.

«Дает разогнаться до 15 километров в час. Прямо пишет: здесь нельзя быстро ездить, плавно снижаем скорость до 15 километров в час», — отмечает корреспондент.

Эксперты уверены — все дело в программном обеспечении. Слишком мало времени прошло с момента введения ограничений, потому и работают запреты пока только на бумаге. Установка и настройка электронных систем ограничения может занять до года.

«Нужно установить необходимое оборудование, а также для этого нужно специальное программное обеспечение. Оно как бы есть, но главное, чтобы оно было внедрено в инфраструктуру. Тут еще, опять-таки, касаемо вот этих вот модулей, которые отслеживают местоположение транспорта. Есть модули, которые ориентируются по GPS и GLONASS, но в силу повышенной безопасности часто же у нас навигация глушится. Стопроцентного соблюдения, наверное, не получится прям сделать», — рассказал преподаватель программирования, IT-специалист Кирилл Ситнов.

Контроль за соблюдением скорости должны вести профильные комитеты, но выписывают ли штрафы компаниям — вопрос. Ведь пользователи кикшеринга по-прежнему гоняют без ограничений.

«Ряд городов пошли по пути полного запрета деятельности подобных компаний. Потому что бизнес бизнесом, тем более бизнес для города во многом бессмысленный, так как эти компании не имеют юрлица в Петербурге, налоги платят не здесь. Поэтому для города, если они исчезнут, ничего не изменится, ничего не произойдет, только спокойнее жить будет», — считает российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

С недавних пор кикшерингам, к тому же, запретили завершать аренду в центре города. Мы проверили: припарковать самокат там у нас действительно не получилось. Однако некоторым, похоже, везет больше.

Виноваты в этом сбой геолокации, программная ошибка или банальная безответственность — нам уже не узнать.

Все три кикшеринговые компании, которые всегда отвечали на запросы телеканала в течение пары часов, теперь упорно молчат уже несколько дней. Рассказать о том, как именно они следят за соблюдением правил движения в городе, совсем не спешат.