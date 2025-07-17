Украинские националисты сожгли венгерскую церковь в Закарпатье

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Петер Сийярто напомнил, что антивенгерская политика на Украине началась еще десять лет назад.

Правительство Венгрии сегодня выразило Киеву протест по поводу действий украинских националистов в Закарпатье, где компактно живет венгерская община. Там сожгли церковь, которая принадлежала этническому меньшинству, а на стене написали угрозы в адрес венгров. Фотографию выложил в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он обратился к соотечественникам со словами поддержки.

«В Закарпатье подожгли церковь, а на ее стене написали: „Венгров на ножи“. Принудительная мобилизация, убийства, поджоги церквей, подстрекательства, запугивания. Все это происходит с нашими людьми, венграми, в Закарпатье. Мы вас не оставим, вы можете на нас положиться!» — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В связи с происходящим в Закарпатье Виктор Орбан задался вопросом: а что вообще такое Украина? Политик подчеркнул: прежде чем выстраивать отношения с Киевом, европейцы должны понять, где проходят украинские границы и кто может считаться жителями этих территорий.

Такие же вопросы возникают и у венгерского МИД. Будапешт сегодня объявил, что закрыл въезд в республику трем украинским военным, включая начальника штаба сухопутных войск, до решения ЕС о введении против них санкций.

«Это просто шок и глубокое разочарование. Такие варварские действия совершают против национальной общины в стране, которая претендует на членство в Евросоюзе. Я хотел бы напомнить всем, что эта антивенгерская политика началась еще десять лет назад: в форме законов, которые принимали в Киеве. Прошло десять лет с тех пор, как украинские чиновники начали систематически лишать прав венгерскую национальную общину, законодательно ограничивать доступ к родному венгерскому языку и лишать венгров возможности учиться на родном языке. Официальный Киев несет ответственность за все это. Десять лет мы просим их прекратить это!» — напомнил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Будапешт требует санкций против киевских чиновников за принудительную мобилизацию и причастность к убийству закарпатского венгра. Видео с этим облетело мировые медиа. 45-летнего мужчину сотрудники ТЦК, так называют украинских военкомов, жестоко избивают, затем заталкивают в автомобиль. В больнице венгр скончался.