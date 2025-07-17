Польша закроет приюты почти для всех беженцев с Украины

Фото, видео: © РИА Новости/Михай Карауш; 5-tv.ru

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Власти посчитали, что выгоднее выделять деньги на аренду жилья из бюджета ЕС.

Польша закроет приюты для большинства украинских беженцев. Согласно новому законопроекту, с ноября центры коллективного размещения будут принимать только представителей защищенных групп с Украины.

К ним относятся пенсионеры, беременные женщины и люди с ограниченными возможностями.

Сейчас каждый имеет право на бесплатное проживание в таком центре в течение первых трех месяцев после прибытия в Польшу.

Но в итоге многие остаются там дольше положенного. Поэтому власти посчитали, что выгоднее будет выделять беженцам средства на аренду жилья из бюджета ЕС. Такую программу обещают запустить в ближайшее время.