Украинского шпиона задержали в Санкт-Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Он собирал данные Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота.

Украинского шпиона задержали в Петербурге. Местный житель по заданию кураторов собирал данные о дислокации и инфраструктуре Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Информация нужна была террористам для подрыва обороноспособности нашей страны.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО и дает признательные показания. По статье о госизмене или содействии террористической деятельности ему грозит серьезный срок лишения свободы.