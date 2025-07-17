Украинского шпиона задержали в Санкт-Петербурге
Украинского шпиона задержали в Санкт-Петербурге
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Он собирал данные Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота.
Украинского шпиона задержали в Петербурге. Местный житель по заданию кураторов собирал данные о дислокации и инфраструктуре Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.
Информация нужна была террористам для подрыва обороноспособности нашей страны.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО и дает признательные показания. По статье о госизмене или содействии террористической деятельности ему грозит серьезный срок лишения свободы.