Рекордную сделку по незаконной продаже урана предотвратили спецслужбы в Грузии

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стоимость конфискованного металла — три миллиона долларов.

Спецслужбы Грузии сорвали рекордную в истории страны и, пожалуй, всего Закавказского региона подпольную сделку по продаже особо опасного материала — урана — на три миллиона долларов. Заказчиком, по некоторым данным, был гражданин Украины.

Террористы могут использовать эту партию для изготовления так называемой «грязной бомбы», которая способна заразить радиацией огромные территории.

В Батуми задержаны двое злоумышленников, они пытались вывезти груз из республики.

«Учитывая уровень альфа- и гамма-излучения данного радиоактивного вещества, а также его характеристики, оно может быть использовано как компонент для изготовления взрывных устройств, совершения теракта или других действий с тяжелыми и фатальными последствиями», — рассказал директор Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии Бача Мгеладзе.

Силовые структуры возбудили уголовное дело, виновным грозит до десяти лет лишения свободы.