Рекордную сделку по незаконной продаже урана предотвратили спецслужбы в Грузии
В Грузии предотвратили крупную нелегальную сделку по продаже урана
Фото, видео: 5-tv.ru
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Стоимость конфискованного металла — три миллиона долларов.
Спецслужбы Грузии сорвали рекордную в истории страны и, пожалуй, всего Закавказского региона подпольную сделку по продаже особо опасного материала — урана — на три миллиона долларов. Заказчиком, по некоторым данным, был гражданин Украины.
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«Учитывая уровень альфа- и гамма-излучения данного радиоактивного вещества, а также его характеристики, оно может быть использовано как компонент для изготовления взрывных устройств, совершения теракта или других действий с тяжелыми и фатальными последствиями», — рассказал директор Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии Бача Мгеладзе.
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