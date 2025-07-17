Россия готова к ответу на возможный конфликт вокруг статуса Гренландии

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

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Эксперты отмечают возросшее внимание к вопросам безопасности и суверенитета Арктики на фоне нового витка споров между странами региона.

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил в беседе с РИА Новости, что в случае возникновения конфликта вокруг Гренландии Москва примет адекватные возникающим угрозам меры.

Барбин подчеркнул, что в современных условиях обострения международной обстановки возможный конфликт в районе Гренландии пагубно скажется на региональной безопасности и потребует ответа со стороны РФ.

«Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам», — сказал он.

При этом он отметил невозможность содержательного диалога по вопросам безопасности с Копенгагеном.

Давление на ситуацию усиливает и позиция президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что считает необходимым для национальной безопасности США контролировать Гренландию. В декабре 2024 года он заявил:

«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», — говорил Трамп в декабре 2024 года.

Американский лидер предлагал приобрести остров у Дании еще во время первого срока президентства и снова поднял этот вопрос после выборов. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде дал однозначный ответ на подобные инициативы.

«Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — сказал Эгеде.

Он также подчеркнул, что Гренландия остается открытой для сотрудничества со всеми странами, прежде всего с соседями, но ключевые решения о будущем острова должны принимать жители Гренландии.

Статус Гренландии закреплен законодательно: с 2009 года остров обладает широкой автономией и правом самоуправления, но формально остается частью Королевства Дания. Дания сохраняет контроль лишь над внешней политикой, обороной и валютой территории. Самоуправление, контроль над внутренними ресурсами и судебной системой находятся в руках местной администрации. Вопросы возможной независимости остаются открытыми, и, по данным опросов, идею полной независимости поддерживают около двух третей гренландцев.