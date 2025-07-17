Госдума расширила перечень оснований для лишения гражданства РФ

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Число преступлений, совершенных новыми гражданами России, значительно выросло за последний год.

Государственная дума Российской Федерации 17 июля приняла поправку к закону, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Законопроект был опубликован в думской базе.

Согласно новым поправкам, теперь гражданства могут лишиться лица, осужденные по девяти дополнительным статьям Уголовного кодекса. Среди них — тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также в перечень вошли госизмена, шпионаж, дискредитация армии, участие в террористической и экстремистской деятельности, пропаганда нацистской символики, а также действия, направленные на подрыв территориальной целостности страны или ее безопасности.

Инициатива была поддержана в связи с ростом преступлений, совершенных иностранцами, получившими российское гражданство в последние десять лет. По информации МВД, в 2024 году количество таких преступлений увеличилось с 2678 до 6559 случаев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что норма не распространяется на жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Севастополя. Так как гражданства не могут лишиться те, кто приобрел его на основании конституционных законов и международных договоров.