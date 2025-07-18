Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 июля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 21 по 27 июля 2025 года.

Начало недели ознаменовано переходом Солнца в место силы — знак Льва. Уже со вторника, 22 июля, пробуждается способность смело и ярко демонстрировать свой талант, лидерские качества и щедрость. Возрастающая уверенность в себе помогает раскрыть артистические и ораторские способности. Планируйте рекламные кампании, запуск и участие в обучающих тренингах, праздничные и спортивные мероприятия.

Усиливается творческое начало и воображение, что создает благоприятные условия для видеосъемок, фотосессий, создания собственного уникального образа.

Предпринимателей, спортсменов и людей с активной жизненной позицией космические ритмы наделяют выдержкой в кризисных ситуациях и помогают преодолевать любые препятствия, влиять на обстоятельства и выстраивать оптимальную стратегию реализации на профессиональном поприще. Высокая работоспособность, трудолюбие и целеустремленность способствуют развитию и проявлению себя.

Новолуние во Льве, которое состоится 24 июля, позволяет эмоциям и чувствам находится в гармонии с эго, а также способствует приподнятому и бодрому настроению. Желание выделиться и получить взгляды восхищения со стороны противоположного пола становится сильнее обычного.

Наилучшим образом проходят презентации и участие в мероприятиях развлекательного характера. Отличной идеей будет отправиться в атмосферу праздника и радости, не забыв при этом самим нарядиться и делиться с окружающими позитивным настроем.

Ретро-Меркурий все из того же знака Льва включен в процесс творчества, поиск уникального авторского стиля и эксклюзивной подачи контента. Сфера интеллектуальной деятельности, стиль обучения и процессы коммуникации полны оригинальных идей, страсти и силы.

Сказанное слово в этот период обладает мощной энергетикой, поэтому нам подвластно как накалять обстановку, так и создавать благоприятный фон для любой деятельности. Обратите внимание на то, какими мыслями и вербальными посылами вы формируете свою судьбу. Полезно освежить знания, встретиться со старыми знакомыми и родственниками, разобраться с незавершенными проектами.

Влияние искусительницы Лилит на Меркурий — наш интеллект, создает не только проблемы, но и помогает осознать какие-то важные истины, избавиться от груза прошлого, преодолеть страхи и комплексы. Особенно эффективно пройти этот путь с психотерапевтом или произвести личный глубокий психоанализ.

Не рекомендуется проявлять гордыню и тщеславие, давить на собеседников, внушая чувство вины и несостоятельности. В противном случае кармический бумеранг не заставит себя долго ждать.

Также в эти дни необходимо соблюдать постоянную концентрацию сознания, так как легко попасть под чужие манипуляции или стать жертвой мошенников. В отношениях стоит придерживаться формата «здесь и сейчас».

Пока Венера гостит в легком воздушном знаке Близнецов, это время для новых знакомств, флирта и приключений, но не для строительства серьезных отношений. Чувства в этот период, как правило, непостоянны, а любовные сценарии изменчивы и непредсказуемы.

С 25 июля хорошее время для уходовых процедур. Венера, как символ привлекательности, находясь в секторе Близнецов, признаке молодости, даст возможность обновить наше представление о красоте и заново расцвести.

Овен — гороскоп

Овнам неделя подарит здоровую самооценку и природный авторитет. Впустите в вашу жизнь радость влюбленности, детский смех, праздничные мероприятия. А звезды обещают осветить путь к успеху, обретению любимого дела или человека. Стоит войти в резонанс с этой энергией и почувствовать, как щедра жизнь во всех проявлениях.

Этот период может стать весьма насыщенным и в творческом плане. Сосредоточьтесь на интересных вам областях и вложите в эти увлечения всю душу.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам стены родного дома обеспечивают тот необходимый тыл, который помогает вернуть равновесие и почувствовать себя жителем Эдема. Создайте умиротворяющую обстановку с атмосферной музыкой, добавьте ароматы уюта и не забудьте проявить свои лучшие качества по отношению к домочадцам.

Это тот самый момент, когда вам не придется прикладывать усилия, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов советы и информация, полученные в эти дни, окажутся крайне полезными и легко применимыми на практике. Это также удачный период для повторной попытки оформления документов на визу или для поездок по проверенным маршрутам. Не забудьте при этом проверить все ранние договоренности и наличие билетов.

У вас появятся новые и неординарные пути знакомств, особенно на интернет-платформах, а также возможности для запуска собственного блога.

Рак — гороскоп на неделю

Раков ждет устойчивое материальное положение и карьерный рост. Планы, построенные ранее, имеют все шансы реализоваться именно сейчас. Целеустремленность в делах и способность к долгосрочному финансовому планированию будут вашими преимуществами.

Вам сейчас легче остальных заручиться кредитом доверия от руководства или получить поддержку от официальных инстанций.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, удача на вашей стороне и покровительствует во всех делах. Используйте с максимальной пользой благоприятные возможности, которые изливаются сейчас как из рога изобилия. Творческий подъем и позитивное настроение помогут вам быть в тренде и произвести желаемый эффект.

Ради достижения цели лучше вести дела честно и открыто, блистать своими талантами и изливать щедрость по отношению к окружающему миру.

Дева — гороскоп на неделю

Девам самое время отложить режим многозадачности и проявить интерес к оккультным знаниям и мистическим опытам. Именно сейчас ваше подсознание открыто, чтобы наполниться духовными силами и энергиями вселенной.

Контакт со своим внутренним миром и интуиция позволят разрешить многие противоречия, а уединение и медитации помогут восстановить физические силы.

Весы — гороскоп на неделю

Весам стоит воспользоваться моментом для заключения соглашений с общественными организациями, вступить в творческий коллектив или внести обновления в личную жизнь. Не исключены романтические знакомства или переход в стадию свободных отношений.

Объединение с единомышленниками, общение с друзьями и коллегами принесут в вашу жизнь благоприятные и неожиданные перемены.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов профессиональные достижения и повышение социального статуса органично вписываются в текущий период. Вы сможете укрепить волю, завоевать авторитет, стать сильнее и увереннее в себе.

Используйте приходящие возможности для закладки прочного фундамента на будущее. Акцентируйтесь на самом главном, не размениваясь по мелочам. Деловые качества, организаторские навыки и самодисциплина выделят вас среди коллег и сыграют важную роль в карьере.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы на своей волне. Повышение уровня образования, путешествия, участие в масштабных общественных мероприятиях способствуют расширению мировоззрения и благоприятно укладываются в событийный поток.

Ваш авторитет и компетентность в определенных вопросах признают окружающие, что облегчает продвижение текущих проектов на более высокий уровень. Поэтому, не теряя времени, действуйте смелее и не бойтесь рисковать, когда есть необходимость.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов потребность в обустройстве или реконструкции собственного дома, квартиры имеет все шансы на реализацию. Подходящие дни для оснащения своего жилища системой безопасности, решения вопросов, связанных с ипотекой, страхованием недвижимости.

Также наступает благоприятный период для расширения жилплощади. Увеличиваются шансы на получение наследства. Практичность и выдержанность — вот качества, которые обеспечат материальные ресурсы и позволят добиться хороших результатов.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев окружающие воспринимают как блестящего переговорщика, профессионального консультанта или гуру юриспруденции.

Наступает время побыть душой компании. Окружающие люди обязательно почувствуют сердечное тепло и будут стремиться оказаться в вашей ауре. Неделя благоприятна для отдыха, экскурсионных поездок, проведения переговоров и разрешения споров, общественной деятельности и легкого романтического флирта. В целях познания прекрасного — посетите выставку или музей.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, ваши денежные вопросы благоприятно разрешаются. Высокая вероятность выгодного трудоустройства или получения дополнительного дохода. Вследствие применения ваших талантов и навыков в профессиональной сфере возможно повышение заработной платы.

Если вы мечтали о питомце, можете смело претворить мечту в реальность. Прохождение медицинского обследования, приобретение бытовой техники или получение качественных услуг также приятно отразятся на вашем бюджете.