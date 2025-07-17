Теннисистка Мария Шарапова продает дом в США почти за $25 миллионов

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Ранее спортсменка уже избавилась от еще одной жилплощади в Штатах.

Российская теннисистка Мария Шарапова продает дом в США почти за 25 миллионов долларов. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

По данным издания, недвижимость находится недалеко от центра Лос-Анджелеса, в районе Манхэттен-Бич. Десять лет назад еще один дом в той же местности спортсменка продала за пять миллионов долларов.

В публикации рассказывается о том, что причиной продажи жилплощади послужили долгие отъезды Шараповой из Штатов. Большую часть времени она проводит в Великобритании со своим женихом, британским миллионером Александром Гилксом.

Мария Шарапова является бывшей первой ракеткой мира. В турнире «Большого шлема» она побеждала пять раз. Также спортсменка становилась серебряным призером Олимпийских игр в 2012 году в одиночном разряде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что теннисистка из России Вероника Кудерметова и бельгийская спортсменка Элизе Мертенс завоевали чемпионский титул парного турнира «Большой шлем» в Уимблдоне.