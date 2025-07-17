Герасимов: Митта был очень образованным и доброжелательным человеком

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Артист еще студентом снялся в одной из картин режиссера.

Общение с режиссером Александром Миттой было сказкой. Об этом 5-tv.ru рассказал народный артист РФ Евгений Герасимов на церемонии прощания с Миттой в Центральном доме литераторов в Москве.

«Общение с ним — это сказка. Очень образованный человек, доброжелательный человек», — сказал Герасимов.

Он вспомнил, как однажды Александр Наумович читал в Германии лекции о советском кино. Его выступление произвело большое впечатление на зарубежную публику кинематографистов и, в этом Герасимов не сомневается, многому научило их.

«Безумно талантливый человек. Талантливый во всем. И как человек, и как художник, как режиссер. Мне повезло, что я еще студентом снимался у него в фильме «Точка, точка, запятая…» — вспомнил артист.

С тех пор, уточнил Герасимов, он сохранил с режиссером очень теплые отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что прощание с режиссером Александром Миттой прошло в Москве. Гроб с телом режиссера доставили в Центральный дом литераторов. Проститься с кинодеятелем пришли его близкие, соратники и поклонники творчества.