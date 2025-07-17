Дегтярев: Россия планирует провести Олимпийские игры

Фото: © РИА Новости/Ильнар Тухбатов; 5-tv.ru

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В 2014 году наша страна принимала зимние ОИ, а в 2018-м — чемпионат мира по футболу.

Россия нацелилась на проведение третьих Олимпийских игр и готова подать соответствующие заявки в будущем. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Спортивный суверенитет России: спорт как мягкая сила» в Москве.

Он отметил, что страна имеет опыт организации крупных спортивных событий и способна провести Олимпиаду на высшем уровне.

Дегтярев напомнил, что Россия уже дважды принимала Олимпийские игры: в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. Он подчеркнул, что память о проведенных Играх бережно хранится и вдохновляет страну на новые достижения. Министр выразил уверенность в том, что со временем отношения с Международным олимпийским комитетом восстановятся, и Россия снова сможет заявиться как хозяин Олимпиады.

Говоря о текущем состоянии Олимпийского движения, Дегтярев отметил, что оно должно объединять народы, а дискриминация спортсменов по национальному признаку недопустима. Важность спортивного суверенитета и гуманитарного аспекта в спорте была подчеркнута на круглом столе Экспертного института социальных исследований.

Ранее президент России Владимир Путин также подтвердил, что отношения с МОК постепенно улучшаются. Он выразил надежду на то, что самбо станет олимпийским видом спорта, подчеркивая демократичность и зрелищность этого единоборства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что бронзовый призер Олимпиады-2010 Эудун Гренвольд погиб из-за удара молнии.