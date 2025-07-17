Трое военачальников ВСУ попали под санкции Венгрии

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

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Причина такого решения — насильственный призыв в ряды украинской армии.

Трое украинских военачальников попали под санкции Венгрии за насильственный призыв в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто во время пресс-конференции в Будапеште, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня мы приняли меры по запрету на въезд на территорию Венгрии для начальника штаба сухопутных войск Украины, командующего Западным оперативным командованием и начальника мобилизационного управления министерства обороны Украины», — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия была вынуждена принять это решение из-за бездействия Европейского союза (ЕС) в ситуации с гибелью венгра в ходе насильственного призыва в ВСУ в Закарпатье. Ответственные за случившееся лица так и не были включены в санкционные списки ЕС.

В Закарпатье сотрудники ТЦК приняли гражданина Венгрии за местного и жестоко избили его. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Орбан призвал ввести санкции против украинских чиновников. По мнению премьер-министра Венгрии, варварские методы пополнения рядов ВСУ — один из ключевых факторов, который отдаляет Киев от перспективы вступления в Евросоюз.