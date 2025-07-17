Путин назвал глупостью запрет на российские удобрения в Европе

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Путин назвал решение ЕС о запрете импорта российских удобрений глупостью.

Ограничения Евросоюза на ввоз минеральных удобрений из России наносят вред интересам европейских стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

«С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства это полная глупость, насколько я понимаю», — заявил глава государства.

Он добавил, что такие ограничения могут привести к росту цен на удобрения, которые и так являются самыми высокими в мире.

Андрей Гурьев подчеркнул, что Европа импортирует 30% своих удобрений, из которых 5,5 миллиона тонн — российские минеральные удобрения.

«Замена такого объема продукции — сложная задача», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что меморандум между Россией и ООН об экспорте сельхозпродукции и удобрений не был продлен. Текущее соглашение заканчивает свое действие уже 22 июля. Целью документа было обеспечение поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки.