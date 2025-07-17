Александр Олешко назвал Юрия Кару символом настоящего кинематографа

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Актер тепло вспомнил о режиссере и назвал шедевром его фильм «Завтра была война».

Режиссер Юрий Кара был не просто мастером своего дела — он был человеком редкой жизнелюбивости, таланта и принципиальности. Об этом рассказал актер театра и кино Александр Олешко, отметив личную и профессиональную значимость ушедшего режиссера.

«Фильм „Завтра была война“ — абсолютный кинематографический шедевр, который вписал золотыми буквами фамилию, биографию и творческое высказывание Юрия Кара в историю жизни нашей страны и кинематографа», — подчеркнул актер.

Олешко признался, что считал работy с Юрием Карой настоящим счастьем. Режиссер, по его словам, глубоко переживал за судьбу своей страны и всегда оставался искренне преданным искусству. «Он жил творчеством», — добавил артист.

В завершение Олешко вспомнил, что всего несколько месяцев назад вместе с коллегами поздравлял режиссера с 70-летием.

«Желали долголетия, но судьба распорядилась иначе… Он был из тех, кто по-настоящему жил своим делом. Светлая память», — сказал он.

О смерти Юрия Кары стало известно 17 июля. Печальную новость сообщила киножурналист Наталья Боброва.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на 93-м году ушел из жизни известный советский и российский режиссер Александр Митта.