Песков раскрыл повестку третьего раунда переговоров с Украиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Приоритетом России остается согласование договоренностей, достигнутых в ходе второго раунда.

На третьем раунде переговоров Россия и Украина начнут обсуждение проектов меморандумов по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предстоит провести третий раунд и начать обсуждение на третьем раунде тех проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись», — сказал Песков.

Он уточнил, что говорит о прямых переговорах, посредником которых являются Соединенные Штаты.

Песков добавил, что приоритетом России до сих пор является согласование договоренностей, достигнутых в ходе второго раунда.

Днем ранее пресс-секретарь рассказал, что Россия обратилась ко всем заинтересованным сторонам с просьбой убедить Украину провести новый раунд прямых переговоров. В отличие от Киева, Москва готова к продолжению диалога по урегулированию конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле сочли оправданным ограничение интернета в регионах. Эти меры необходимы, чтобы обезопасить граждан от реальных угроз со стороны Украины. В частности, от атак беспилотников.