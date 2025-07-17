В Кремле сочли оправданным ограничение интернета в регионах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Меры связаны с обеспечением безопасности на фоне внешних угроз.

Ограничение доступа к мобильному интернету в некоторых регионах России объясняется необходимостью обеспечения безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние решения региональных властей.

«Все, что связано с безопасностью, с обеспечением безопасности, — все оправдано. И все является приоритетом», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, такая практика обусловлена реальными угрозами, исходящими со стороны Украины, в частности, в связи с атаками беспилотников.

Песков отметил, что в России уже существует отлаженная система по координации подобных действий, включая антитеррористический комитет и профильные ведомства. Также он сообщил, что не располагает информацией о создании нового государственного органа для регулирования отключений связи.

В начале июля июля власти Ростовской области сообщили о введении ограничений в работе мобильного интернет из-за учащающихся атак беспилотников со стороны ВСУ. Эти меры, как считают в Кремле, необходимы для защиты граждан и стабильности в приграничных регионах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что силы ПВО РФ уничтожили за ночь более 120 дронов боевиков ВСУ.