Прощание с режиссером Александром Миттой прошло в Москве
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Народный артист России скончался 14 июля.
Прощание с Александром Миттой состоялось в Центральном доме литераторов в Москве. Выдающийся режиссер ушел из жизни 14 июля, ему было 92 года. 5-tv.ru публикует кадры с траурного мероприятия.
В здание Центрального дома литераторов доставили гроб с телом Александра Митты. Проводить режиссера в последний путь пришли его близкие, соратники и почитатели его творчества. Многие принесли с собой букеты цветов.
Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Он получил образование режиссера на факультете Всесоюзного государственного института кинематографии.
Среди наиболее известных работ режиссера — «Граница. Таежный роман», «Москва, любовь моя», «Сказка странствий» и другие.
Александр Митта был удостоен премии ТЭФИ в различных номинациях, включая «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура» и «Лучший телевизионный художественный/игровой сериал». В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти режиссера Юрия Кары. Он скончался в четверг, 17 июля. Известно, что деятель культуру умер после инфаркта.