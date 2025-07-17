Прощание с режиссером Александром Миттой прошло в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Народный артист России скончался 14 июля.

Прощание с Александром Миттой состоялось в Центральном доме литераторов в Москве. Выдающийся режиссер ушел из жизни 14 июля, ему было 92 года. 5-tv.ru публикует кадры с траурного мероприятия.

В здание Центрального дома литераторов доставили гроб с телом Александра Митты. Проводить режиссера в последний путь пришли его близкие, соратники и почитатели его творчества. Многие принесли с собой букеты цветов.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Он получил образование режиссера на факультете Всесоюзного государственного института кинематографии.

Среди наиболее известных работ режиссера — «Граница. Таежный роман», «Москва, любовь моя», «Сказка странствий» и другие.

Александр Митта был удостоен премии ТЭФИ в различных номинациях, включая «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура» и «Лучший телевизионный художественный/игровой сериал». В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти режиссера Юрия Кары. Он скончался в четверг, 17 июля. Известно, что деятель культуру умер после инфаркта.