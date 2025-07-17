Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Уничтожены 160 боевиков ВСУ.

Российские военные освободили населенные пункты Попов Яр в Донецкой Народной Республике и Дегтярное в Харьковской области. Об этом 17 июля проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно информации от источника, в ходе боевых действий на Харьковском направлении были нанесены удары по позициям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Тихое, Гатище и Волчанск. В результате украинские боевики потеряли до 160 человек, а также бронетехнику, восемь автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 калибра 155 мм.

Также в Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Центр» уничтожили радиолокационную станцию RADA, произведенную в Израиле. Кроме того, были ликвидированы три бронированных автомобиля, включая американский HMMWV, и пять других машин. В результате противник понес потери, превышающие 420 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в среду, 16 июня, российские военные освободили населенный пункт Новохатское в Донецкой Народной Республике.