«Не разменивайтесь на идеальную картинку»: Серябкина о соцсетях

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Ольга Серябкина делится важными факторами успеха.

Красивая картинка в социальных сетях не стоит ваших усилий. Такое мнение высказала певица Ольга Серябкина в беседе с 5-tv.ru в кулуарах утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио».

Важно не размениваться и оставаться верным себе в условиях давления со стороны идеалов, созданных в сети. Каждый человек, по словам Серябкиной, имеет шанс стать медиа-персоной, но не стоит забывать о настоящих ценностях, которые важнее временных трендов.

«Сейчас соцсети рулят, решают. Мы видим постоянно идеальную картинку. Я показываю ровно то, что я хочу показать. Наснимала сейчас что-то на телефон, но выложу то, где я себе нравлюсь и комплиментарно по отношению всего. Какие-то неудачные моменты я не буду показывать. Так делают все», — рассказала Серябкина.

Ольга призвала сохранять чувство реальности, стоимости денег и интеллектуальной собственности.

Ранее Ольга Серябкина рассказала 5-tv.ru, как сохранить внутреннюю перчинку. По словам знаменитости, после того, как она вышла замуж и стала мамой, задумалась о том, что значит быть взрослой.