Ученые из Новосибирска разрабатывают уникальный антивирусный препарат

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Данное лекарство может стать революцией в лечении целого ряда инфекций.

Российские ученые на пороге революции в лечении вирусных инфекций. Сенсационное открытие совершили исследователи из Новосибирского института органической химии. Они разрабатывают универсальный препарат на основе синтетических эфиров из коры хвойных деревьев.

Результаты первых тестов показали высокую эффективность против респираторных вирусов.

«Работа, о которой мы сейчас говорим, это поиск соединений, которые были бы активны в отношении респираторно-синцитиального вируса. Этот вирус особенно опасен для детей, для пожилых людей. Нам удалось показать, что вещества, которые мы синтезировали на основе природного ряда, проявляют высокую эффективность с использованием животной модели», — рассказала сотрудник Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова Ольга Яровая.

Этот препарат может стать универсальным оружием против целого ряда вирусов, в том числе Марбурга и Эбола. Сейчас идут доклинические испытания, но уже ясно: российская наука стоит в шаге от создания лекарства, которое спасет миллионы жизней.