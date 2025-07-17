Режиссер Юрий Кара умер на 71-м году жизни

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

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Он скончался в Ялте после инфаркта.

Кинорежиссер Юрий Кара ушел из жизни в возрасте 70 лет. Об этом 17 июля сообщила киножурналист Наталья Боброва.

«Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Кара. В Ялте. Внезапно. Светлая память», — написала Боброва в Telegram-канале.

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецк. Он окончанил физико-математическую школу № 17 и поступил в Московский институт стали и сплавов, где изучал физику металлов. Помимо учебы, активно участвовал в студенческой жизни и даже руководил вокально-инструментальным ансамблем. Вернувшись в Донецк, работал инженером-радиофизиком и стал кандидатом физико-математических наук.

Однако вскоре наука уступила место искусству: в 1982 году он поступил во ВГИК в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Уже на третьем курсе вместе с Юрием Морозом вступил в КПСС. Его дипломный фильм «Завтра была война», снятый по повести Бориса Васильева, принес громкий успех — картину купили 48 стран.

Затем последовали «Воры в законе» и «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», последний был представлен даже в Конгрессе США. Он снимал «Ералаш», рекламу, писал юмористические рассказы. В 90-х имя режиссера не раз оказывалось в центре скандалов — от попытки запустить актера в космос до загадочной судьбы экранизации «Мастера и Маргариты».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как прошли похороны режиссера Юрия Мороза.