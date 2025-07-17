Все идет не по плану: США не согласовали Умерова на должность посла Украины

Рустем Умеров не будет назначен послом Украины в США

Фото, видео: Andreea Alexandru/ТАСС; 5-tv.ru

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Вероятный кандидат — ранее уличенная в коррупции вице-премьер Ольга Стефанишина.

Перестановки Зеленского идут не по плану. США по неизвестным причинам не согласовали Рустема Умерова на должность посла Украины в Штатах. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Теперь вероятным кандидатом на дипломатическую должность стала вице-премьер Ольга Стефанишина, ранее уличенная в коррупции. Против нее заведено уголовное дело, по которому грозит до шести лет лишения свободы.

И сегодня же Верховная Рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Но и тут не обошлось без скандала. Один из депутатов поинтересовался у Свириденко, когда будет объявлена демобилизация для военнослужащих. Однако на вопрос ответил оскорбленный Зеленский.

«Они вернутся домой, когда мы победим врагов. Они заслуживают ротации, когда такие, как вы, будете на фронте помогать им», — заявил глава киевского режима.

Депутат, задавший вопрос, заявил, что абсолютно не согласен с Зеленским и посоветовал ему, цитата, иметь совесть.