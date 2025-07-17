Россия передала Украине еще тысячу тел погибших

Фото, видео: Telegram/Владимир Мединский/vr_medinskiy; 5-tv.ru

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В распоряжении РФ находятся тела 19 военнослужащих.

Российская Федерация передала Украине еще 1000 тел военнослужащих погибших. Об этом 17 июля сообщил Владимир Мединский, помощника президента Российской Федерации.

«Передали сегодня Украине еще одну тысячу тел солдат ВСУ», — написал он в Telegram-канале.

Владимир Мединский сообщил о том, что на данный момент в распоряжении России находятся тела 19 военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции.

По информации источника «Известий», украинской стороне будет передано еще две тысячи тел.

Российская Федерация 16 июня передала Украине останки 6060 солдат ВСУ, которые погибли в ходе боевых действий. В ответ Украина передала 78 тел российских военнослужащих, которые также погибли в ходе конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 8 июня генерал-лейтенант Александр Зорин, представляющий российскую сторону на переговорах, заявил о готовности России выполнить все обязательства по обмену военнопленными и передаче тел погибших. Зорин акцентировал внимание на том, что передача тел погибших военнослужащих носит исключительно гуманитарный характер.