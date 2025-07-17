«Чувствую себя нереализованной»: Серябкина рассказала о своих амбициях
Ольга Серябкина: ставлю большие цели и мне всегда мало
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Певица поделилась своим опытом и дала совет женщинам.
Чувство внутренней нереализованности заставляет певицу Ольгу Серябкину двигаться вперед. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru в кулуарах утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио».
«Я ставлю большие цели. Готовлюсь к сольнику, к новым вершинам. Мне всегда мало. Мало всего. Как бытовых вещей, так и карьерных», — подчеркнула она.
По словам певицы, ощущение нереализованности остается с ней по сей день — и именно оно не дает остановиться.
«Я хочу, чтобы этот голод сохранялся», — призналась Ольга.
Именно стремление к большему помогает ей преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом.
Серябкина уверена: всем важно сохранять внутренние амбиции и не соглашаться на меньшее, если хочется большего. Такой подход она считает особенно важным для женщин — и в карьере, и в личной жизни.
Недавно, затронув тему отношений, исполнительница посоветовала женщинам выбирать уверенных в себе и реализованных мужчин, подчеркнув, что успешность партнера напрямую влияет на качество отношений.
Ранее, писал 5-tv.ru, Серябкина рассказала о воспитании трехлетнего сына Луки.