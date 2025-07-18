Это великое время: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 июля

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 21 по 27 июля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Многообещающая неделя — если правильно использовать энергии, которые здесь нас ожидают, можно поймать неплохую волну удачи и эффектно въехать на ней в август. Используйте для активных дел понедельник, вторник, среду и воскресенье. Другие дни больше для рутины, подбивания хвостов и завершения дел.

Понедельник, 21 июля 2025 года

День Золотого кролика

5-tv.ru

К яркой позитивной звезде «Небесного счастья» добавляются не менее позитивные «Красный Сандал» и «Желтая сеть». К ним прибавляется плеяда дополнительных счастливых звезд, которая делает этот день лучшим выбором для всего важного, что вы хотели сделать: переезд в новый дом, бракосочетание, подписание важных документов, поиск работы и собеседования, инвестирование, открытие счета, важные совещания, поиск медицинской помощи, даже отдых — все будет удачным.

К тому же, если этот день провести активно, согласно китайским формулам, удача не заставит себя ждать, общий энергетический фон повысится, а также возможны всевозможные финансовые плюшечки и процветание потомков.

Будьте внимательнее на дорогах — структура белого тигра указывает на возможные проблемы, связанные с мелкими металлическими деталями, порезы, травмы от того, что колется и режется.

Совет: будьте искренни, правдивы и достойны доверия. Очистите сердце от алчности, страха и низменных желаний, чтобы стал слышен его истинный голос.

Вторник, 22 июля 2025 года

День Водного дракона

5-tv.ru

Неплохой день, который в китайских текстах значится как пригодный для дел второго уровня важности. Сегодня хорошо отправляться на свидания, собирать долги, заниматься мелкими рутинными делами. Удачно могут пройти похороны.

Структура «Венера ловит змею» все же рекомендует быть сдержаннее. Хотя в вопросах правосудия эта структура дает честные и справедливые решения в судах.

Совет: сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт. Будьте твердым и настойчивым. Это великое время, которое принесет щедрые плоды.

Среда, 23 июля 2025 года

День Водной змеи

5-tv.ru

Звезда «Небесный успех» управляет этим днем и наделяет его процветающей, мощной поддерживающей энергией. В такой день хорошо начинать стройку, переезжать в новый дом, запускать какой-то проект.

Встречи пройдут успешно, хорошо также начинать обучение, подписывать контракты и заниматься инвестированием. Дела, начатые сегодня, будут иметь позитивное завершение.

Совет: пусть скрытое станет явным. Смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.

Четверг, 24 июля 2025 года

День Деревянной лошади

5-tv.ru

Сопровождается звездой «Небесного благословения» и «Небесной добродетели» — они сглаживают противные эффекты от пустоты и других плохих звезд. Тем не менее в такой день лучше завершать дела, чем начинать что-то новое. Тем более что это 30-й день лунного цикла, энергии вялые и пассивные.

А в медицинских вопросах лучше разбираться в другое время из-за звезды болезней. Китайские мастера в такой день рекомендуют отдыхать или заниматься налаживанием отношений.

Совет: вы выдержите испытание. Если ваше желание скромно и разумно, оно точно исполнится.

Пятница, 25 июля 2025 года

День Деревянной козы

5-tv.ru

В этот день Ша Ци — негативная энергия — входит в центральный дворец и препятствует позитивным событиям. И если излишне расшуметься в такой день, это поднимет хаотичные и конфликтные энергии, которые могут принести потери богатства или здоровья.

Луна в этот день находится в неблагоприятном созвездии Шеи, которое также не предвещает ничего хорошего. Только структура дня дает надежду на успешную работу с документами и сдачу экзаменов.

Зато сегодня можно обращаться к врачу, начинать обучение, заниматься планированием — в новолуние хорошо продумывать программу на ближайший месяц. Главное, старайтесь быть на позитиве и не допускать мрачных мыслей.

Совет: оставайтесь на месте и проясните ваши понятия о правильном и неправильном. Общайтесь! Трудитесь ради общего блага. Колодец питает всех жаждущих и не истощается.

Суббота, 26 июля 2025 года

День Огненной обезьяны

5-tv.ru

Ци (энергия) в этот день находится на низком уровне (в заточении). Поэтому крупных дел поддерживать не собирается. Сегодня хорошо проводить уборку, очищение, начинать избавляться от плохих привычек и расхламлять свое пространство и мысли от ненужного. Избегайте эмоциональных вспышек, которые могут происходить по вине структуры «Благородный месяц» и «Красный феникс».

Хотя в целом она готова помочь очищению, счастливым событиям и празднованиям, презентациям и публичным выступлениям и даже появлению новых возможностей.

Схожие рекомендации и у лунной позиции, которая находится в этот день на третьей стоянке мегасозвездия Лазурного дракона, «Основание» или «Корень».

Совет: решайте проблемы. Соединение с другими людьми принесет вам пользу. Путь открыт, действуйте быстро. Прощайте, радуйтесь новой свободе.

Воскресенье, 27 июля 2025 года

День Огненного петуха

5-tv.ru

В целом он может давать позитивные энергии и поддержку вашим делам, но довольно сдержанно, поскольку не может похвастаться большой силой.

В такой день хорошо подписывать бумаги, собирать долги, инвестировать, обращаться за помощью к высшим покровителям. Структура «Зеленый дракон сияет» обещает поддержку во всех делах с документами, карьерой, и в работе с информацией, данными.

Совет: действуйте через женщину и женское начало Инь. Мир создается через взаимодействие.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака.