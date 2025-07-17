Число пострадавших после атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Судаков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Среди раненых есть трое несовершеннолетних.
Пострадало четверо жителей Воронежа из-за ночной атаки Вооруженных сил Украины по многоквартирному дому. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.
Как отмечает глава региона, госпитализированы двое несовершеннолетних — подростки 2009 и 2013 года рождения. У юношей диагностированы травмы головы. Резаные раны рук и ног получила 16-летняя девушка. Однако она и еще один пострадавший отказались от помощи в медицинских учреждениях.
Фрагмент беспилотника попал в многоэтажный дом, в котором повреждены минимум четыре квартиры. Жителей эвакуировали и организовали для них пункт временного размещения.
По словам губернатора, специалисты продолжают оценивать ущерб имущества. Работы по восстановлению начнутся после разрешения оперативных служб.
Всего силами ПВО в воздушном пространстве Воронежа было обнаружено и ликвидировано не менее пяти беспилотников.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в течение ночи системы ПВО успешно отразили атаку 122 беспилотников боевиков ВСУ.