Число пострадавших после атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Судаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди раненых есть трое несовершеннолетних.

Пострадало четверо жителей Воронежа из-за ночной атаки Вооруженных сил Украины по многоквартирному дому. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

Как отмечает глава региона, госпитализированы двое несовершеннолетних — подростки 2009 и 2013 года рождения. У юношей диагностированы травмы головы. Резаные раны рук и ног получила 16-летняя девушка. Однако она и еще один пострадавший отказались от помощи в медицинских учреждениях.

Фрагмент беспилотника попал в многоэтажный дом, в котором повреждены минимум четыре квартиры. Жителей эвакуировали и организовали для них пункт временного размещения.

По словам губернатора, специалисты продолжают оценивать ущерб имущества. Работы по восстановлению начнутся после разрешения оперативных служб.

Всего силами ПВО в воздушном пространстве Воронежа было обнаружено и ликвидировано не менее пяти беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в течение ночи системы ПВО успешно отразили атаку 122 беспилотников боевиков ВСУ.