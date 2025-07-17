Готовивший взрыв на энергообъекте диверсант задержан в Воронежской области

Фото, видео: Ахметов Вадим/ТАСС; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Он действовал по заданию украинских кураторов.

В Воронежской области был задержан агент военной разведки Украины, который собирал информацию об объектах противовоздушной обороны и планировал совершить диверсию на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом стало известно 17 июля из сообщения Центра общественных связей Федеральной службы безопасности.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронеже пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины)», — сообщается в материалах ведомства.

По данным, полученным от правоохранительных органов, злоумышленник поддерживал связь с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины через мессенджер WhatsApp. В ходе выполнения задания своего куратора подозреваемый получил самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать для совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры в регионе.

В связи с произошедшим инцидентом правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого по статьям 275, 30, 281 и 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, были выдвинуты обвинения в государственной измене в форме шпионажа и оказания помощи иностранному государству (статья 275), в подготовке к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору на объекты топливно-энергетического комплекса (часть 1 статьи 30 и пункты «а» и «в» части 2 статьи 281), а также в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1).

Как сообщили в ведомстве, задержанный дает показания и активно сотрудничает со следствием. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время правоохранительные органы проводят мероприятия по сбору доказательств противоправных действий мужчины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала пособников call-центров ВСУ в Ярославской и Свердловской областях.