Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Животные обрели приют в Театре кошек в Москве

Животных эвакуировали из-под Курска и с территории Донецкой Народной Республики благодаря усилиям волонтеров, военных и сотрудников гуманитарных миссий. Иногда их перевозили в коробках с гуманитарной помощью или даже на бронетехнике — лишь бы доставить их в безопасное место.

Переезд стал возможен благодаря сотрудничеству театра с АНО «Кошкин дом», журналом «Питомцы» и группой компаний «ВИК». Как отметил руководитель Театра кошек Дмитрий Куклачев, цель — не просто спасти животных, а подарить им возможность стать частью творческого коллектива, обрести заботу и смысл жизни.

Сейчас коты проходят карантин и адаптацию, после чего с ними начнут работать специалисты. По итогам занятий станет ясно, кто из пушистых новичков обладает цирковыми задатками. Для театра, где кошки — полноправные артисты, это важный и трогательный этап.

Сам Куклачев давно активно участвует в культурных миссиях на новых территориях. Он не раз выступал в Мариуполе, Донецке, Херсонской области. С 2023 года артист ездит к бойцам без животных, чтобы подбодрить их фокусами, жонглированием и душевным теплом.

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