Трамп уговорил Coca-Cola изменить рецепт напитка для американцев

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Компания не будет использовать один из ключевых компонентов.

Президент США Дональд Трамп и компания Coca-Cola договорились изменить состав известного газированного напитка в США. Об этом президент сообщил 17 июля в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

В процессе производства напитка компании потребуется заменить кукурузный сироп на тростниковый сахар.

Дональд Трамп поблагодарил руководство компании за сотрудничество. По его словам, от этого решения «будет лучше для всех».

В феврале текущего года в СМИ появилась информация о том, что компания Coca-Cola может перейти на использование пластиковых бутылок из-за роста цен на алюминий. Глава компании подчеркнул, что упаковка — это лишь один из аспектов общих затрат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) внимательно следит за ситуацией, связанной с возможным появлением на российском рынке опасной продукции компании Coca-Cola. Это решение было принято после того, как в Европе отозвали напитки из-за содержания в них токсичных веществ.