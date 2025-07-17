Крабалка, мидии и гребешки: на Дальнем Востоке растет популярность гастротуризма

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За последний год турпоток только во Владивосток увеличился на треть.

За последний год поток путешественников в Приморский край вырос на треть. И в немалой степени это связано с развитием гастротуризма. Особенно популярны такие поездки у гостей из Поднебесной. Они регулярно приезжают сюда на крабалку — то есть ловлю крабов.

За летний сезон только во Владивостоке проходит два десятка фестивалей. В основе дальневосточного меню — креветки, мидии и, конечно, морской гребешок. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера расскажет подробности.

О достоинствах местной кухни официанты и рестораторы готовы рассказывать бесконечно. Морепродукты — предмет гордости и основа местной туриндустрии.

«Мы омываемся морями, океаном. От Владивостока до Камчатки, до Чукотки. У нас большая часть — это морепродукты. Но наш локальный морепродукт — это гребешок», — рассказал Никита Лоек.

За сезон только во Владивостоке два десятка гастрособытий. Можно все лето пробовать.

Местные гастрофестивали — это далеко не об одном локальном продукте или каком-то блюде. Например, на фестивале гребешка можно попробовать местные мидии или, например, креветки ботан — такие огромные в России больше нигде не водятся.

В дальневосточных городах появляются целые гастроулицы.

Местные рестораторы при этом щедро делятся идеями и наработками с коллегами. Фестивали дальневосточных морепродуктов, к примеру, начали проводить и в Сочи.

«У нас есть гребешок с пюре сельдерея, у нас есть гребешок с муссом из мидий», — рассказал шеф-повар Алексей.

И если на Дальнем Востоке морепродукты — это привычный деликатес, то в европейской части страны — высокая кухня. Стоит здесь гребешок раз в пять дороже, а рецепты заимствуют.

«Ребята готовят гребешка на открытом огне, мы такую технику используем у себя в ресторанах», — рассказал шеф-повар Алексей Мартынов.

В Сибири тоже проводят фестиваль дальневосточного гребешка, но здесь все адаптировали под таежную кухню. Готовят моллюска с кедровыми орехами.

В общем, конкуренция высокая, поэтому дальневосточные рестораторы стараются каждый год предлагать что-то уникальное. Например, группу из Петербурга везут в гастротур на акваферму. Сначала смотрят на экзотических трепангов, кровавую анадару и золотую устрицу, а потом пробуют все это.

Гастроразвлечение стало популярным не только в России. Ролики в китайских соцсетях сейчас набирают миллионы просмотров. Во Владивосток гости из Поднебесной приезжают на крабалку, то есть ловлю на краба.

Такие необычные гастроидеи вызывают восторг. Как результат — только за последний год турпоток только во Владивосток увеличился на треть.