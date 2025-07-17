Жители Бутово могут спать спокойно: полиция изъяла коз у владельца
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Жившие в Бутово козы переехали в подмосковный зоопарк
Фото, видео: 5-tv.ru
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Соседи рады переселению животных.
Громкая история о бутовских козах получила неожиданное продолжение. Этим утром их владельца все-таки разлучили с домашними животными. Коз изъяли полицейские, поместили в перевозку и отправили в подмосковный зоопарк.
Соседи хоть и проявили сочувствие, но вместе с тем не скрывают, что рады переселению животных.
Теперь козы не будут уничтожать газоны, кусты и царапать припаркованные машины. Ведь прежде суд отказал автовладельцам в возмещении ущерба.