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Композитор — автор рок-оперы «Юнона и Авось», музыки к «Приключениям Буратино», «Вам и не снилось», «Тот самый Мюнхгаузен» и другим известным фильмам.

Без его музыки невозможно представить знаменитые картины про Буратино, Красную Шапочку и Остров сокровищ. Юбилей сегодня отмечает народный артист России — Алексей Рыбников.

Творчество композитора — это не только гениальные произведения к кинофильмам. В начале 1980-х настоящей революцией в театральном мире стала его рок-опера «Юнона и Авось». Она — до сих пор на сцене. А в свои 80 Алексей Рыбников продолжает творить. Причем не только как композитор. С юбиляром встретился корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Неужели ему 80 лет? Впрочем, вся жизнь и все творчество Алексея Рыбникова — набор удивительных фактов. Он автор музыки к огромному количеству фильмов. Лучших фильмов.

«Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Усатый нянь», «Вам и не снилось», «Шла собака по роялю», «Тот самый Мюнхгаузен». Названия можно бесконечно перечислять. Великие, просто хорошие мелодии. Но нет ни одной проходной.

«Музыка не должна устаревать. Для музыки вообще, честно говоря, нормально. Если по-другому происходит, это значит, что человеку не надо было браться за сочинение музыки, если он не может так сочинять», — считает народный артист России Алексей Рыбников.

То, что он сочинять может, стало понятно, когда Рыбникову было всего восемь. Он реже сверстников появлялся во дворе — сочинял музыку. Для себя. А в 20 лет — уже для советского кинематографа. Добрая половина мелодий — настоящая классика. Вот, например, эти четыре ноты.

Малобюджетный телевизионный фильм неожиданно даже для съемочной группы стал безумно любим. Да, сценарий, режиссура. Прекрасные актеры. Но без этой музыки был бы такой эффект?

Лиса Алиса — Елена Санаева — и сейчас может этот музыкальный пассаж легко повторить.

Супруг, Ролан Быков, посоветовал тогда, на записи, голосом подражать гавайской гитаре. Эта музыкальная роль стала главной в ее карьере.

«Картина живет, понимаете, и можно сняться в ста фильмах, а умрешь все равно Лисой Алисой. Я понимаю, сколь он разнообразен в своей профессии. Понимаете? И поэтому все награды, которые он получил за свою жизнь, они не случайны. Это не с неба свалилось, он труженик большой», — отметила народная артистка России Елена Санаева.

Историю деревянного мальчика спустя 50 лет покажут по-новому. Масштабные съемки, яркие костюмы. Сложные аранжировки — вот только музыка прежняя.

«Но это, конечно, подарок автору, потому что все изменилось, а музыка осталась. Фильмы для детей должны излучать доброту обязательно. И тот фильм излучал море доброты, даже Карабас-Барабас. И этот фильм тоже излучает доброту. Они сделали очень хороший, добрый фильм для детей», — поделился Рыбников.

Хорошие и добрые фильмы — его специализация. Это Рыбников дал Красной Шапочке эти «аааа».

«Я очень хорошо помню встречу с Алексеем Рыбниковым. Мне было всего 10 лет. Эта улыбка, эти длинные волосы, светящиеся глаза. И он мне протянул руку и говорит: «Пойдем споем, попробуем», — рассказала актриса Яна Поплавская.

Он заражал энергией актеров, знакомых, незнакомых людей. Анну Большову музыка Рыбникова привела в профессию.

«Каждый раз, когда натыкалась на „Юнону и Авось“, я забывала обо всем на свете, я прилипала к экрану. И потом я играла в этот спектакль, то есть я была всеми, и Рязановым, и Фернандо, и Кончитой», — поделилась заслуженная артистка России Анна Большова.

Спустя несколько лет она пела партию Кончиты на сцене «Ленкома» с Караченцовым.

«Юнона и Авось» Рыбникова стала настоящей театральной революцией. Начало 1980-х, рок-опера. На премьеру было не достать билет.

«Творилось около театра что-то невозможное. Зрители не отпускали. И мне казалось, сейчас я вспоминаю, но думаю, минут 18-20 аплодисменты были в зале. В этом уникальном спектакле главенствующее место занимает уникальная музыка Алексея Львовича», — рассказал президент театра «Ленком» Марк Варшавер.

Сколько сыграно с тех пор спектаклей на разных сценах разных театров мира? Тысячи? Десятки тысяч? Для Рыбникова они все важны.

«С каждого спектакля мне отчеты присылают: как воспринималось. Когда я чувствую вот эту реакцию, через столько лет, это, конечно, дорогого стоит. Это дает себе сейчас что-то делать, работать», — поделился композитор.

Список того, что Рыбников сделал, длинный, как кинотитры. Рок-оперы, симфоническая, хоровая, камерная музыка. Он даже успел снять несколько фильмов как режиссер. Говорит, скорее, по необходимости. Главным талантом всегда была способность сказать главное в несколько нот.

Особая музыка, без которой кино было бы неполным. И которая живет и после того, как гаснет экран. И которой станет еще больше. Алексей Рыбников в свои 80 занят сразу несколькими проектами. Готовит премьеры. И главное — продолжает писать.